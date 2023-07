Copa da Amizade: Costeira mira na classificação, Grêmio e Araucária não têm mais chances

A Copa da Amizade vai chegando ao final da primeira fase. Na 16ª rodada a equipe do Costeira FC conseguiu mais um resultado positivo, venceu o Esporte Clube Amocra de Pinhais por 1 X 0. Dessa vez mesmo os torcedores que não puderam ir ao campo conseguiram acompanhar o jogo, que foi transmitido pela página da Rede TV União no Facebook.

O Grêmio por sua vez recebeu a equipe do Vasco em um jogo disputadíssimo, com ótimas oportunidades de gols, para ambos os lados. No entanto, os atacantes pecaram bastante nas finalizações e o placar final ficou em 0 X 0. O Araucária, que obteve uma boa vitória na rodada passada, enfrentou a equipe do Boqueirão e empatou em 1 X 1.

Faltando três para o fim da primeira fase, o Grêmio e o Araucária já não tem mais chances de classificação e jogarão na próxima rodada, apenas para cumprir tabela. Os dois times também irão disputar um torneio à parte, chamado “Copinha”, que vai envolver as 12 equipes eliminadas da Copa da Amizade. Acompanhe os jogos da próxima rodada.

17ª rodada sábado (15/07)

Costeira FC X Grêmio

Local: Centro Esportivo Costeira

Horário: 09h45

Araucária FC X Vasco

Local: Estádio Pedro Nolasco Pizatto

Horário: 08h45

Edição n.º 1371.