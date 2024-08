Copa da Amizade: Costeira vence e Grêmio é derrotado na 1ª rodada do quadrangular

Dos dois times araucariense que seguem na disputa da Copa da Amizade – categoria 50tinhas, o Costeira venceu e o Grêmio Araucária perdeu na primeira rodada das quartas de final, realizada no sábado (10/08). Agora os dois times seguem para a segunda rodada do quadrangular e vão lutar pela classificação.

O Costeira recebeu a equipe do Fanático de Campo Largo em casa, no seu Centro Esportivo e apresentou um jogo com domínio maior e mais posses de bola. Embora tenha predominado em campo, o time teve poucas oportunidades de balançar a rede. Ainda assim, conseguiu vencer por 1×0, com um gol contra do zagueiro da equipe visitante, nos minutos finais da partida.

No campo do Tropical, o Grêmio Araucária recebeu a equipe do Piraquara, e mesmo jogando em casa, foi totalmente dominado pelo visitante perdeu de goleada pelo placar de 4×1.

Nesta fase do quadrangular, os times se enfrentam em jogos de ida e volta e os 4 melhores colocados, sendo os 2 primeiros de cada grupo, se classificarão para as semifinais. Nessa etapa, o 1º do Grupo 1 enfrentará o 2º do Grupo 2, e o 1º do Grupo 2 enfrentará o 2º do Grupo 1. A semifinal será em dois jogos, lembrando que os times que apresentarem melhor campanha, decidirão em casa. Os dois ganhadores dos confrontos disputarão o troféu de campeão em partida única.

2ª rodada do quadrangular – Sábado (17/08)

Piraquara X Costeira

Horário: (a definir)

Local: Campo do Lago

Fanático X Araucária

Horário: (a definir)

Local: Estádio do Fanático – Campo Largo