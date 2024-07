Copa da Amizade não teve rodada por conta da chuva e retoma jogos no sábado (20)

A Copa da Amizade não teve rodada no último sábado, 13 de julho, devido às fortes chuvas que caíram em Araucária. Os times que representam a cidade na competição teriam jogos em casa, no entanto, a rodada será a mesma no próximo sábado (20/07).

O Costeira é o que está melhor na competição, pois em quatro lugar, se mantendo na zona de classificação, já as equipes do Boleiros e do Araucária estão em perigo e brigam para subir na tabela e se classificar para a próxima fase.

Na rodada de sábado (20), o Boleiros enfrentará o Costeira e na rodada seguinte o Fanáticos, e precisa vencer os dois jogos, além de torcer pela derrota do Arbesc ou do Mocidades. O Araucária também tem que vencer os dois próximos jogos contra o Itaperuçu e o Terra Nostra, e depende de uma derrota do Arbesc ou do Mocidades.

16ª rodada sábado (20/07)