Copa da Amizade repete 3ª rodada das quartas que foi cancelada devido às chuvas

A rodada de sábado (24/08) da Copa da Amizade precisou ser adiada por conta das fortes chuvas, situação que deixou os campos alagados. O jogo entre os times locais Grêmio X Araucária chegou a ser transferido do campo do Tropical para o Estádio Municipal Emílio Gunha, a pedido do Grêmio, mandante do jogo. Porém, como os campos onde seriam realizados os demais jogos não apresentavam condições por estarem alagados, a organização achou melhor cancelar toda a rodada.

Esta será a 3ª rodada das quartas de final, que terá um total de 6. Os dois times araucarienses vão se enfrentar e brigar pela vitória, uma vez que não tiveram um bom desempenho na 2ª rodada. O Costeira perdeu de goleada para o Piraquara por 4×1 e o Grêmio Araucária também foi goleado pelo Fanático por 7×1.

Nesta fase da competição são dois grupos de 4 equipes, com jogos de ida e volta dentro deles, totalizando 6 partidas para cada time. Após as duas primeiras rodadas, a tabela de classificação do grupo onde estão os times araucarienses é a seguinte: Piraquara tem 6 pontos, Fanático 3 pontos, Costeira 3 pontos e Grêmio ainda não pontuou.

Edição n.º 1430.