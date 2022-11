Copa do Mundo altera horários em órgãos públicos e colégios de Araucária

A Prefeitura de Araucária, Câmara de Vereadores, Fórum e Justiça Eleitoral, além de outros órgãos públicos, vão alterar o horário de expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo no Catar. As aulas nos colégios estaduais também serão suspensas nos mesmos dias. Já nas escolas municipais e CMEI’s, o atendimento será normal.

A Prefeitura, por meio do decreto nº 38.668/2022, confirmou que nos dias que os jogos acontecem às 16h, o expediente será encerrado às 15h nas repartições municipais que não são consideradas de atendimento essencial e/ou emergencial. Esse decreto vale para esta quinta-feira (24/11 – Brasil x Sérvia) e no dia 2 de dezembro (Brasil x Camarões), quando as partidas começam às 16h. No dia 28 de novembro, quando ocorre a partida Brasil x Suíça, às 13h, o expediente será normal.

Serviços essenciais

Serviços considerados essenciais e/ou emergenciais são os atendimentos prestados pela UPA, Central de Remoção de Pacientes/SAMU e Vigilância Epidemiológica. Todos esses atenderão normalmente nos dias de jogo do Brasil. No caso das UBS’s, por não serem serviços de urgência e/ou emergência, o atendimento seguirá a alteração de horário prevista no decreto.

Segurança Pública

As atividades de policiamento da Guarda Municipal e da Polícia Militar também ocorrerão normalmente.

Escolas municipais

Com relação às escolas municipais e CMEIs, o atendimento será normal nos dias de jogos, conforme prevê o decreto municipal.

Colégios estaduais

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) publicou um Ofício Circular Conjunto n.º 002/2022, que definiu o calendário de dispensa das aulas para os jogos da Copa do Mundo. Nas datas dos jogos da seleção brasileira com início às 13h ou às 16h, as instituições de ensino da rede estadual deverão dispensar as aulas do turno da tarde. No período noturno, as aulas seguem normalmente. A reposição ficará sob a responsabilidade das instituições de ensino, mediante a elaboração de planos de estudo.

Fórum de Araucária

O Fórum de Araucária seguirá as determinações do Decreto nº 581/2022, do Tribunal de Justiça do Paraná. O expediente no TJPR nos dias em que os jogos do Brasil forem às 16h, será realizado no período da manhã, das 9h às 14h, sem intervalo, e observará a escala de trabalho de cada servidor ou servidora (presencial ou teletrabalho). O atendimento ao público será das 9 às 14h, iniciando-se o plantão judiciário em seguida.

Quando os jogos ocorrerem às 12h ou às 13h, será feito sistema de teletrabalho, devendo-se observar o horário de início e de término de acordo com a jornada padrão de cada servidor e servidora, com suspensão das atividades durante a transmissão dos jogos. As sessões de julgamento, inclusive do Órgão Especial, poderão ser agendadas para o período da manhã.

Justiça eleitoral

A Justiça Eleitoral do Paraná terá horário especial de expediente, estabelecido pela Portaria n° 379/2022. A medida vale para a Secretaria do Tribunal e para os cartórios eleitorais. Quando os jogos forem realizados às 10h, o expediente será das 13h30 às 19h30, com atendimento ao público até as 18h; nos jogos às 12h ou às 13h, o expediente será remoto, com suspensão do atendimento ao público; para os jogos às 16h, o expediente e atendimento ao público será das 8h às 14h; e nos jogos às 7h (se houver), mantém-se o expediente normal.

Comércios e empresas

Não há determinação oficial de sindicatos e entidades representativas dos comércios e empresas de Araucária, que estão livres para estabelecer o expediente de seus funcionários durante os jogos do Brasil na Copa.

Foto: Divulgação Prefeitura de Araucária