Copa do Mundo definiu os oito times classificados para as quartas de final

A Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo está entrando na reta final. Na rodada realizada no sábado (03/08), foram definidos os oito times que seguem para as quartas de final. São eles: Dinamarca, que fechou a fase classificatória em 1º lugar, Argentina foi a 2º colocada, Alemanha fechou em 3º, França em 4º, Espanha em 5º, Polônia em 6º, Uruguai em 7º e Itália ficou em 8º e conquistou a última vaga.

Na rodada classificatória, França e Argentina empataram em 0×0, Uruguai venceu a Itália em 4 × 2, Espanha ganhou do Brasil por 5×3, Alemanha e Holanda empataram em 5×5 e a Dinamarca venceu a Polônia por 3 × 0.

Os times da Holanda, atual campeã da Copa, e do Brasil, que já não tinha mais chances de classificação e jogou na última rodada apenas para cumprir tabela, foram eliminados da competição. Acompanhe os jogos da primeira rodada das quartas de final.

Quartas de final – sábado (10/08)