Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo retomará jogos no dia 8 de junho  

A Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo retomará seus jogos no sábado, dia 08 de junho, com a realização oitava rodada. A competição ficou suspensa por algumas semanas para que fosse feita a revitalização do gramado, que estava em más condições.

Com sete rodadas já cumpridas, a Argentina é a atual líder da competição, com 15 pontos, seguida pela Dinamarca também com 15 pontos, Alemanha com 12, França com 10, Itália com 7, Polônia com 6, Espanha com 4, Holanda com 3, Uruguai com apenas 1 e o Brasil segue sem pontuar. Acompanhe os jogos da próxima rodada.