Copa do Mundo do Clube de Campo terá segunda rodada da semifinal no próximo sábado (05)

A Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo está chegando ao fim! No próximo sábado (05/08) a competição entra na segunda rodada da semifinal, ficando mais perto de conhecer o grande campeão da edição 2023. Na primeira rodada, realizada no sábado (29/07) a Holanda venceu a Ucrânia por 4X2 e a Argentina ganhou da Itália por 1X0, ambas ficando mais perto do título. Os times que venceram jogam pelo empate na próxima rodada.

A Argentina fará o segundo jogo contra a Itália às 14h30 e a Holanda enfrentará mais uma vez a Ucrânia, às 15h30. Segundo a organização da Copa, a final está prevista para o domingo (20/08), quando haverá um almoço de confraternização (por adesão) e em seguida a premiação dos vencedores.

