Copa do Mundo do Clube de Campo terá semifinal no próximo sábado (29)

A Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo está perto de conhecer o campeão dessa edição. No próximo sábado (29/07) a competição terá sua semifinal. Serão dois jogos e a torcida pode esperar grandes disputas já que todos os times que chegaram à reta final têm um objetivo em comum: faturar o troféu!

No primeiro jogo, às 14h30, a Holanda enfrentará a Ucrânia e às 15h30 a Itália jogará contra a Argentina. A decisão da Copa do Mundo acontecerá no domingo seguinte (06/08), e neste mesmo dia serão entregues os troféus aos vencedores e haverá um delicioso almoço de confraternização.

Edição n. 1373