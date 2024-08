Copa do Mundo terá última rodada da fase classificatória no sábado (03)

A última rodada da fase classificatória da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo será no próximo sábado (03/08). Com exceção do Brasil, que não tem mais chances de classificação, os times da Espanha, Itália, Holanda e Uruguai vão lutar pelas duas últimas vagas para as quartas de final.

Na rodada do último sábado (27/07), o Uruguai venceu o Brasil por 4×2, a França ganhou da Espanha por 3×2, e as equipes da Dinamarca e da Alemanha empataram por 3×3. Com estes resultados, a Dinamarca se mantém na liderança com 22 pontos, Argentina está em segundo com 15, Alemanha em terceiro com 14, França em quarto com 13, Polônia em quinto com 12, Espanha em sexto com 10, Itália em sétimo com 10, Holanda em oitavo com 9, Uruguai em nono com 8, e o Brasil é o décimo com 3 pontos apenas. Acompanhe os jogos da próxima rodada.

13ª rodada sábado (03/08)

12h — França X Argentina 13h15 — Uruguai X Itália 14h30 — Brasil X Espanha 15h 45 — Alemanha X Holanda 17h — Dinamarca X Polônia

Edição n.º 1426.