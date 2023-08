Copa Inverno Araucária mantém goleadas e anima os torcedores

Mais uma chuva de gols foi registrada na sexta rodada da 2ª Copa Inverno Araucária, realizada no domingo (06/08), nos estádios Municipal e Pedro Nolasco Pizatto. O Grêmio marcou 7X1 em cima do Santa Clara, o PSG Araucária venceu o Tupy por 4X0, Projeto Vencer goleou o Celtics em 8X0, Panterões ganhou do América por 2X0 e o Instituto Everest venceu o projeto De Olho no Futuro por 3X2.

Após a rodada, a classificação do Grupo A se manteve igual: o Grêmio liderando com 15 pontos, Instituto Everest na 2ª posição com 12 pontos, Panterões em 3º com 11 pontos, Projeto Vencer em 4º com 10 pontos e o Tupy é o 5º colocado com 7 pontos. Pelo Grupo B o líder ainda é o Celtics com 5 pontos, América em 2º com 4 pontos, Projeto De Olho no Futuro é o 3º colocado com 4 pontos, PSG em 4º com 3 pontos e o Santa Clara ainda não pontuou.

Os jogos da 7ª rodada só serão realizados no domingo (20), devido ao Dia dos Pais nesse próximo domingo (13). Os jogos, ainda com locais e datas a serem definidos, são os seguintes: Grêmio X PSG, Instituto Everest X De Olho no Futuro, América X Panterões e Celtics X Projeto Vencer.

