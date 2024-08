Copa Inverno entra na fase semifinal neste domingo (01/09)

A última rodada da Copa Inverno, realizada no domingo (24/08), no Estádio Sebastião Calado, definiu os semifinalistas da competição: Jatobá, Everest, Araucity e Projeto Vencer. Os quatro times garantiram suas vagas após os resultados conquistados.

O Projeto Vencer ganhou do Celtics por 4×0, o Araucity empatou com o Projeto De Olho no Futuro por 1X1, Jatobá venceu o Amárica por 2×0 e Everest e Tupy empataram em 1X1.

“Todos os torcedores estão convidados a comparecer no Estádio Sebastião Calado para torcer muitos pelos seus times. Com certeza teremos jogos bem acirrados, pois as quatro equipes ficaram ainda mais confiantes pela conquista do título”, convida Jamil de Jesus, organizador da competição.

