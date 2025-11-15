A primeira edição da Copa Primavera se aproxima da reta final. No próximo domingo (16/11) quatro times vão brigar pela vaga na disputa do título: Projeto Vencer, Seleto, Grêmio e Instituto Everest. A definição dos finalistas será em um único jogo, portanto, se houver empate a partida vai para a cobrança de pênaltis.

“Com certeza teremos dois jogos eletrizantes, pois todos os times fizeram ótimas campanhas e vão lutar para estar na final. Então é muito importante que as torcidas compareçam ao estádio para incentivar os jogadores”, convida o organizador da competição Jamil de Jesus.

Na 7ª e última rodada da primeira fase, realizada no domingo (09), o Instituto Everest venceu o Seleto por 2X1 e o Projeto Vencer goleou o Grêmio por 8X2. No terceiro jogo, entre Unidos do Beco X América, os times não jogaram, pois não tinham mais chances de classificação. O Esquadrão da Bola folgou na rodada, mas também já estava desclassificado. Acompanhe os jogos da semifinal.

SEMIFINAL DOMINGO (16/11)

Local – Estádio Sebastião Calado
13h30 – Projeto Vencer X Grêmio
15h30 – Instituto Everest X Seleto

