As disputas da 1ª Copa Primavera estão se afunilando e a briga pela classificação para a próxima fase da competição começa a ficar mais acirrada. No domingo (19/10), o Estádio Sebastião Calado recebeu três jogos: o Instituto Everest venceu o América por 3X2, o Esquadrão da Bola ganhou do Unidos do Beco por 3X0 (W.O.) e o Seleto goleou o Grêmio por 5X1. O Projeto Vencer folgou.

Após a rodada, a classificação é a seguinte: Projeto Vencer segue em primeiro com 12 pontos (4 jogos), Seleto em segundo com 12 pontos (4 jogos), Grêmio em terceiro com 9 pontos (3 jogos), Instituto Everest em quarto com 6 pontos (4 jogos), Esquadrão da Bola em quinto com 4 pontos (5 jogos), América em quinto com 1 ponto (3 jogos), América em sexto com 1 ponto (4 jogos), e Unidos do Beco ainda não pontuou (5 jogos). Acompanhe os jogos da próxima rodada.

6ª rodada – domingo (26/10)

11h – Seleto X Projeto Vencer

13h30 – Grêmio X América

15h30 – Instituto Everest X Esquadrão da Bola Folga – Unidos do Beco

