A Copa Primavera entrará na última rodada da fase classificatória no próximo domingo, 02 de novembro, para definir as posições na classificação. Quatro times já estão garantidos: Projeto Vencer é o primeiro colocado com 15 pontos, Seleto em segundo com 12 pontos, Grêmio em terceiro com 10 pontos e Instituto Everest em quarto com 9 pontos. Por outro lado, três times não têm mais chances de classificação: América Esquadrão da Bola e Unidos do Beco.

Na sexta e penúltima rodada, realizada no domingo (26), o Projeto Vencer ganhou do Seleto por 2X0, Grêmio empatou em 3X3 com o América, e o Instituto Everest goleou o Esquadrão da Bola por 7X3. Unidos do Beco folgou na rodada.

Acompanhe os jogos da próxima rodada, lembrando que os três times que estão fora da zona de classificação jogam apenas para cumprir tabela.

7ª rodada Domingo (02/11)

11h – Seleto X Instituto Everest
13h30 – América X Unidos do Beco
15h30 – Projeto Vencer X Grêmio
Folga – Esquadrão da Bola

Edição n.º 1489.