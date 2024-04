Copa Tião Calado chega às quartas de final e promete jogos acirrados

No próximo domingo (28/04) a Copa Tião Calado dará início às quartas de final. Na última rodada, realizada no domingo (21), o Projeto De Olho no Futuro goleou o Tupy por 8X1, porém o derrotado mantinha uma boa colocação e se manteve na disputa. No outro jogo o Araucity goleou o Instituto Evereste por 7X2, eliminando-o da competição. O Santa Clara, que fez cinco jogos e não venceu nenhum deles, já estava fora da disputa.

Os oito times que garantiram vaga nas quartas e que jogam na próxima rodada são o Projeto de Olho no Futuro, que terminou a primeira fase em primeiro lugar na classificação do Grupo A, o Seleto que foi o segundo colocado, América o terceiro e Tupy em quarto lugar. Também se classificaram o Araucity que terminou a fase em primeiro lugar do Grupo B, Grêmio em segundo, Panterões em quarto e Projeto Vencer em quarto. Acompanhe os jogos da rodada.

Domingo (28/04) – 8ª rodada

Local -Estádio Pedro Nolasco Pizatto 9h – De Olho no Futuro X Projeto Vencer 11h – Seleto X Panterões 13h – América X Grêmio 15h – Tupy X Araucity

Projeto De Olho no Futuro não deu chance para o adversário

O Projeto De Olho no Futuro, do Jatobá FC, deu um verdadeiro espetáculo em campo na última rodada da Copa Tião Calado ao aplicar uma goleada de respeito em cima do Tupy. O time fez ataques certeiros, a maioria convertidos em gols, quatro deles marcados ainda no primeiro tempo. No segundo tempo foram mais quatro gols, sem dar chance alguma para o adversário.

O Tupy jogou com muita vontade, fez um jogo de velocidade, com ataques rápidos, porém não conseguiu reagir as investidas do Jatobá e marcou apenas um gol, aos 35 minutos do segundo tempo.

Dos oito gols do Projeto, cinco foram marcados pelo centroavante Bagage, que abriu o placar logo aos 10 minutos do primeiro tempo. O meia atacante Maurício marcou o segundo aos 20 minutos do primeiro tempo. Bagage voltou a marcar o terceiro gol aos 40 minutos da primeira etapa e o volante Pará marcou o quarto gol aos 43 minutos.

No segundo tempo Bagage voltou a marcar, foi o sexto gol do time, aos 20 minutos do segundo tempo, também marcou o sétimo aos 35 minutos e fechou o placar segundos depois, marcando o oitavo gol.