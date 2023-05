Copa Tião Calado entra na 8ª rodada e terá dois jogos no domingo (14)

Apenas dois jogos foram realizados no domingo (07/04) pela 7ª rodada da Copa Tião Calado. O Celtics venceu o Santa Clara por 4X0 e o América ganhou do PSG Araucária por 2X1. As partidas aconteceram no Estádio Municipal Pedro Nolasco Pizatto.

Com estes resultados, o América assumiu a liderança do Grupo A com 9 pontos, após 3 jogos. Em 2º está o Instituto Everest, com 9 pontos (perde pelo saldo de gols), já com 4 partidas. Em 3º está o Projeto Livre com 6 pontos e 4 partidas, Panterões em 4º com 3 pontos em 3 partidas e o PSG ainda não pontuou após 4 partidas já jogadas.

No Grupo B, o Firenzze segue em 1º com 9 pontos (3 partidas), o Grêmio Araucariense em 2º com 9 pontos (3 partidas), Tupy Santa Clara em 3º com 4 pontos (3 partidas), Celtics em 4º com 4 pontos (4 partidas), União Araucariense em 5º com 3 pontos (3 partidas) e em último está o Santa Clara, sem nenhum ponto, após 4 partidas.

Copa Tião Callado 8ª rodada

Local – Estádio Pedro Nolasco Pizatto

9h – Firenzze X Grêmio

11h – União Araucariense X Tupy SC

Edição n. 1362