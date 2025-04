Copa Tião Calado entra na terceira rodada no próximo domingo (06)

A 4ª Copa Tião Calado teve mais uma rodada marcada por jogos bem disputados, realizada no domingo (29/03), no Estádio Sebastião Calado. O time do Beira Rio venceu a equipe do América por 2×1, Projeto Vencer e Grêmio empataram em 1×1, a equipe do Malucos ganhou do Parceria por 3×1 e o União Tupy venceu o Seleto por 1×0.

Com os resultados da segunda rodada, o Malucos é o 1º na tabela de classificação com duas vitórias e 6 pontos, Grêmio está em 2º com 4 pontos (1 vitória e 1 empate), Projeto Vencer vem em 3º com 4 pontos (1 vitória e 1 empate), Beira Rio em 4º com 3 pontos (1 vitória e 1 derrota), Parceria na 5ª colocação também tem 3 pontos (1 vitória e 1 derrota), da mesma forma o União Tupy soma 3 pontos e é o 6º colocado (1 vitória e 1 derrota), América e Seleto estão em 7º e 8º lugares, respectivamente, ainda sem pontuar.

Segundo o organizador Jamil de Jesus, o campeonato tem sido tranquilo até aqui quanto à disciplina dos atletas e jogos limpos, com muitos gols, porém em termos de lesões, a situação é diferente. “Além dos dois atletas que se machucaram na primeira rodada, agora tivemos um jogador do Parceria que lesionou o tornozelo. Embora tenham sido acionados para prestar socorro, o Samu e o Siate não compareceram, então eu e representantes do Parceria o conduzimos ao Hospital Municipal de Araucária. Felizmente ele já teve alta e não precisou fazer cirurgia”, relatou Jamil. Acompanhe os jogos da terceira rodada.

Edição n.º 1459.