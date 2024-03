Copa Tião Calado não terá rodada no domingo de Páscoa

Mantendo o ritmo das rodadas anteriores, a 3ª Copa Tião Calado registrou muitas goleadas nos jogos de domingo (24/03). Coincidência ou não, todos três times venceram por uma diferença de três gols: Tupy 4X1 Santa Clara, De Olho no Futuro 3X0 Seleto, Panterões 3X0 Instituto Evereste e América 4X1 Parceiros. Folgaram na quinta rodada dos times do Araucity, Grêmio e Projeto Vencer.

A tabela de classificação do Grupo A tem na liderança o time De Olho no Futuro, com 12 pontos; em segundo lugar está o Seleto com 9 pontos; América em terceiro com 6 pontos; Tupy em quarto com 6 pontos; Parceiros em quinto com 3 pontos e o Santa Clara ainda não pontuou mesmo após quatro jogos.

O primeiro colocado do Grupo B e o Araucity, com 6 pontos; Panterões em segundo com 5 pontos; Grêmio em terceiro com 4 pontos; Projeto Vencer em quarto com 4 pontos; e Instituto Evereste em quinto com 3 pontos.

No próximo domingo (31/03) não haverá rodada da Copa Tião Calado devido ao dia da Páscoa. Os jogos serão retomados no domingo seguinte (07/04).