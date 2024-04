Copa Tião Calado retoma rodadas com três jogos no próximo domingo (7)

Após uma paradinha para curtir o feriado de Páscoa, a 3ª Copa Tião Calado retoma com mais uma rodada no próximo domingo (07/04). Lembrando que o Projeto De Olho no Futuro lidera a classificação do Grupo A com 12 pontos; em segundo está o Seleto com 9 pontos; América em terceiro com 6 pontos; Tupy em quarto com 6 pontos; Parceiros em quinto com 3 pontos e o Santa Clara ainda não pontuou.

No Grupo B a liderança é do Araucity, com 6 pontos; Panterões em segundo com 5 pontos; Grêmio em terceiro com 4 pontos; Projeto Vencer em quarto com 4 pontos; e Instituto Evereste em quinto com 3 pontos. Acompanhe os jogos da próxima rodada.