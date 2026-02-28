A Copa Tião Calado realizou sua terceira rodada no domingo (22), com muitos gols, causando euforia entre os torcedores que compareceram ao Estádio Sebastião Calado. Foram três jogos, com os seguintes resultados: Projeto Vencer ganhou do Grêmio por 2X0, América goleou o Tropical por 4X0 e o Malucos também goleou o Vila do Sossego por 5X1. O Beira Rio ficou de folga na rodada.

A rodada deu novos rumos à classificação, com o Projeto Vencer na liderança somando 9 pontos, América em segundo com a mesma pontuação, em terceiro lugar está o Malucos com 6 pontos e o Grêmio é o quarto colocado com 3 pontos (1 jogo a menos). Beira Rio (2 jogos), Tropical (2 jogos) e Vila do Sossego (3 jogos) ainda não pontuaram. Confira os confrontos da próxima rodada.

4ª rodada
Domingo (01/03)

Local – Estádio Sebastião Calado
11h – Vila do Sossego X Tropical
13h30 – Grêmio X Malucos
15h30 – Beira Rio X Projeto Vencer
Folga – América

Edição n.º 1504.