Copa Verão entra na semifinal e promete disputas acirradas

Projeto Vencer, Malucos Futebol Clube, Grêmio Araucariense e Parceria são os times que chegaram à semifinal da 2ª Copa Verão, organizada pelo desportista Jamil de Jesus. As quatro equipes vão buscar vaga para a grande final, que deverá acontecer no domingo (23/02).

Na rodada das quartas de final, realizada no domingo (09), quatro jogos foram disputados, e teve chuva de gols. O Projeto Vencer goleou o Vila do Sossego por 7×0, se garantindo entre os quatro semifinalistas. O Grêmio venceu o América por um resultado mais apertadinho: 2×1. O Parceria também goleou o Gapar por 5×3. E no último jogo do dia teve disputa nos pênaltis, Malucos empatou em 2×2 com o União Tupi e levou a melhor nas penalidades, vencendo por 4×3.

Prepare seu coração torcedor, porque vem mais emoção por aí! No próximo domingo (16), a Copa Verão terá dois jogos válidos pela rodada da semifinal, que prometem “ferver” o Estádio Sebastião Calado. Acompanhe os horários das partidas.

Semifinal – Domingo (16/02)

Local – Estádio Sebastião Calado 13h – Projeto Vencer X Malucos FC 15h – Grêmio X Parceria

Edição n.º 1452.