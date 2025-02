Copa Verão entra nas quartas de final no próximo domingo (09)

Na última rodada foram realizados apenas dois jogos: o Grêmio contra o União Tupy, no qual o primeiro time venceu por 1×0; e o Vila do Sossego que venceu o Gapar por 3×2.

O organizador da competição, Jamil de Jesus, ficou muito satisfeito com o desempenho dos jogadores, que se esforçaram bastante para buscar a classificação para as quartas de final. Agora a expectativa é maior, já que as próximas partidas serão mata-mata, ou seja, o time que perder estará fora da competição.

“Que os torcedores venham para torcer e se divertir, como tem sido até o momento. Tenho certeza que assistirão excelentes jogos. Esperamos um bom público para domingo e bons jogos com muitos gols”, declarou o desportista.

Quartas de final – Domingo (09/02)

9h- Projeto Vencer X Vila do Sossego 11h – Grêmio X América 13h – Parceria X Gapar 15h – União Tupy X Malucos da Tribo

Edição n.º 1451. Victória Malinowski.