Copa Verão: Projeto Vencer aplica goleada sonora de 10X2 no Santa Clara 

A Copa Verão do Projeto Vencer teve uma rodada emocionante no domingo (26/11). Os quatro jogos realizados tiveram um excelente saldo de gols, com destaque para o Projeto Vencer, que aplicou uma goleada sonora de 10X2 em cima do Santa Clara.

O Grêmio venceu o Tupy por 5X2, América venceu o Projeto De Olho no Futuro por 5X 3 e o Gapar ganhou do Evereste por 3X2.

Após esta rodada a classificação do Grupo A ficou da seguinte forma: 1° Grêmio com 7 pontos, 2° Projeto De Olho no Futuro com 6 pontos, 3° o Santa Clara com 3 pontos em 4° está o Evereste, ainda sem pontuar. No Grupo B o 1°colocado é o Projeto Vencer com 12 pontos, 2° o América com 9 pontos, 3° o Gapar com 7 e em 4° lugar está o Tupy com 3 pontos. Acompanhe os jogos da próxima rodada.