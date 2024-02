Copel investirá R$ 3 milhões para melhorar fornecimento de energia na área rural de Araucária

A Copel apresentou ao Procon Araucária na semana passada um plano de investimentos para melhorar a qualidade dos serviços de fornecimento de energia na área rural da cidade.

Pela proposta, a companhia investirá mais de R$ 3 milhões numa série de serviços para melhorar a rede de energia elétrica que abastece, principalmente, o interior de Araucária. A negociação visa também encerrar o procedimento administrativo aberto pelo Procon e que resultou numa multa à Copel.

O acordo apresentado pela companhia prevê a realização de 22 serviços de expansão, modernização e interligações de rede, dentre os quais estão a instalação de 16 religadores automatizados e de um equipamento para regular a tensão da energia que chega as comunidades rurais da cidade.

De acordo com a companhia, desses serviços, um que deve melhorar o tempo de resposta em caso de desligamentos ocasionados por questões climáticas são os religadores. Isto porque, atualmente, sempre que um galho, pássaro ou algo assim acaba fechando curto na rede e a chave é desativada, uma equipe precisa se deslocar até o local, vistoriar o perímetro e, em se constatando que não houve rompimentos, os funcionários da Copel religam a chave seca com a ajuda de uma vara de manobra.

Esses religadores fazem o serviço de religar automaticamente essa chave. Assim, naqueles casos em que houver o fechamento do curto, a primeira tentativa de religamento da rede acontecerá automaricamente, com a equipe se deslocando ao local apenas se esse procedimento falhar, o que deve indicar rompimento de cabos.

Esses religadores serão instalados em pontos localizados na Avenida Independência, Serrinha, Catanduvas, Guajuvira, Campestre, Capinzal, dentre outros. Alguns desses locais não estão no perímetro araucariense, mas beneficiam diretamente a cidade, já que a rede elétrica que abastece a cidade passa nesses pontos. Outra melhoria que será implantada é a troca do cabeamento que leva energia a algumas localidades rurais. Hoje, o padrão de condução é por cabos de alumínio. Porém, ainda havia em parte da área rural a transmissão de energia sendo feita por cabos de aço, cuja troca em caso de rompimento é mais dificultosa.

As obras incluem também a ampliação da rede trifásica na área rural do Município, o que permite uma melhor qualidade e potência de energia para produtores rurais. Só na interligação dessa rede serão investidos R$ 1,2 milhão.

Ainda conforme a Copel, a realização desses serviços será feita de forma imediata, mas alguns deles podem ser estender ao longo dos próximos meses a depender das condições climáticas e de liberações de outros órgãos.

Para o diretor do Procon, Cleber Soczek, a proposta feita pela Copel tem tudo para prosperar. “Vamos fazer apenas alguns apontamentos e também devemos conversar com o Ministério Público sobre esse ajustamento. Nosso objetivo é fazer com que os consumidores, principalmente da área rural, tenham seu direito garantido”, pontuou.