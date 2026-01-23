Moradores do bairro Estação buscaram a nossa equipe para relatar a presença de cabos soltos em vias públicas da região. A situação foi registrada principalmente em trechos das ruas Prefeito Aleixo Grebos e Luiz Armando Ohpis, locais com circulação frequente de pedestres e veículos, onde fios de empresas de internet estariam pendurados ou espalhados próximos aos postes.

Na Rua Prefeito Aleixo Grebos, moradores que vivem nas proximidades dos postes apontaram a concentração de diversos cabos, alguns aparentemente sem utilização. De acordo com relatos, dois moradores retiraram parte da fiação que estava baixa ou caída.

Procurada inicialmente, a Copel informou que faria a averiguação do caso. Na sexta-feira (23), a companhia divulgou uma nota informando que realizou, no dia 21 de janeiro, um levantamento no bairro Estação para verificar os fios de telefonia soltos. Segundo a empresa, foram identificadas situações de risco e irregularidade técnica em 36 pontos, e as operadoras responsáveis foram notificadas.

Ainda conforme a Copel, sempre que possível, a regularização foi realizada de forma imediata, mesmo se tratando de cabos que não são ativos da companhia, mas sim das empresas de telefonia e internet. As operadoras notificadas têm prazo de 48 horas para atendimento nos casos considerados urgentes e de até 30 dias nos demais. Em 2025, a Copel emitiu 526 notificações em Araucária, com índice de efetividade de 87%, totalizando 460 situações regularizadas pelas empresas ou pela própria companhia. Em 2026, até o momento, foram registradas 24 notificações no município, sendo 15 relacionadas à regularização técnica e nove classificadas como situações de risco.

A Copel informou ainda que a responsabilidade pela manutenção da fiação de telecomunicações dentro das normas de instalação e dos padrões de segurança é das operadoras, conforme determina a legislação federal e resoluções conjuntas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Casos de instalações em desacordo ou que ofereçam riscos podem ser comunicados à Copel pelo telefone 0800 51 00 116, para que as empresas sejam notificadas. A companhia também orienta que a população não toque em cabos soltos.