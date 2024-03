Copel trabalha para restabelecer energia e liberar acesso a pool de combustíveis da Eli Volpato

Um caminhão tanque que fazia manobras no pátio das empresas de combustíveis, localizado na Rua Dr Eli Volpato, no bairro Chapada, provocou um acidente, deixando a situação bastante complicada. O motorista colidiu com um poste e derrubou vários fios pela via, que precisou ser totalmente interditada. Essa interdição acabou gerando muito tumulto, isso porque cerca de dois mil caminhões que costumam utilizar a via diariamente estão sem acesso ao pool.

A reportagem do Jornal O Popular entrou em contato com a Copel, que nos informou que as equipes de manutenção já estão no local, fazendo a substituição dos postes avariados pelo acidente. A previsão é de que o serviço seja concluído ainda hoje, porém deve levar algumas horas para a liberação total da via, considerando que a substituição de um poste pode demorar, em média, até quatro horas.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Departamento de Trânsito e outros órgãos, que foram acionados para isolar a área, devido ao perigo de acidentes secundários, por se tratar de um local de risco, uma vez que envolve uma grande quantidade de combustíveis, produto altamente inflamável.