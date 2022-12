Coral Municipal de Araucária apresenta “OMNES CANTUM”

No domingo (11/12) o Coral Municipal de Araucária irá realizar a última apresentação do ano, chamada “OMNES CANTUM”, no Teatro da Praça, a partir das 18h. A performance conta com repertório repleto de canções medievais, tradicionais, brasileiras e contemporâneas. As adaptações de alguns arranjos foram feitas pela regente Cris Beckhauser, que acompanha o grupo desde o início.

A entrada do espetáculo é gratuita e a classificação é livre. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do local no dia do evento a partir de 01 (uma) hora para o início do evento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (41) 3614 – 7630.