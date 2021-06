Coral Municipal de Araucária reabre inscrições para novos integrantes

Para participar das aulas não é necessário ter experiência musical ou em canto coral. Foto: divulgação

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) reabriu as inscrições para quem quiser participar do Coral Municipal de Araucária até o dia 31 de julho. Os requisitos para participação são: idade mínima de 16 anos completos, acesso à internet e disponibilidade total de horário para participar das aulas (que são online e gratuitas). Não é necessário ter experiência musical ou em canto coral.

A turma para iniciantes ocorrerá às terças-feiras, às 18h30 e de nível avançado, às quintas-feiras, às 19h30. O interessado ou seu responsável legal – em caso de menores de 18 anos – deve realizar inscrição no site da Prefeitura https://araucaria.atende.net/ ou pelo celular, no aplicativo “Atende.net”. A SMCT entrará em contato para confirmar a inscrição e agendar o horário de uma entrevista com a regente do Coral. Na entrevista, o aluno saberá se conseguiu a vaga e em qual turma será matriculado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3614 7637.

Nos ensaios, os alunos aprenderão e terão a oportunidade de praticar exercícios vocais e repertório de canto coral. Em atividade há 8 anos, o Coral Municipal de Araucária já realizou diversas apresentações em eventos do município, com repertório diversificado.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021