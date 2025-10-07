O Coral Teen CAAR, do Colégio Adventista de Araucária (CAAR), promoveu entre os dias 26 e 28 de setembro o seu primeiro acampamento oficial, o 1º Coral Teen Camp, realizado na Chácara dos Pinheirais, na área rural de Rio Abaixinho, em um fim de semana marcado por música, espiritualidade e muita interação.

Com o tema “Deus não está morto”, título de uma das músicas que foi gravada pelo próprio coral neste ano, o evento teve como propósito proporcionar aos adolescentes um encontro significativo com Cristo, aliado a momentos de lazer e convivência saudável. A iniciativa foi organizada pela publicitária Ruth Derevecki, da Agência Laranja Azul, com apoio da equipe administrativa do Coral e do Colégio.

Durante o acampamento, também foi realizada a filmagem do videoclipe da música “Louve”, gravada recentemente pelo coral e com lançamento previsto ainda para este ano nas redes sociais e canal do YouTube do grupo. A abertura do acampamento contou com a participação especial do pastor Ismaile Barragan, da Pastoral Escolar da Associação Central Paranaense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, entidade mantenedora da escola.

O Coral Teen CAAR é composto por cerca de 180 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, sob a regência do maestro Daniel Derevecki. Segundo ele, o acampamento era um sonho que há tempos estava no coração da equipe. “Realizamos um sonho, que era trazer os nossos coristas para um lugar onde eles pudessem se divertir e ter um encontro com Cristo. Aqui no Coral Teen a gente quer música boa e gente feliz, com Cristo”.

Um vídeo especial com os melhores momentos do 1º Coral Teen Camp já está disponível no canal do grupo (Coral Teen CAAR) no YouTube. O coral também pode ser acompanhado pelo Instagram, no perfil @coralteencaar.

