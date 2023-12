Coral Teen do Adventista realizou Musical de Natal e vídeo será publicado no YouTube

Na noite do último sábado, 9 de dezembro, o Coral Teen CAAR do Colégio Adventista de Araucária apresentou um Musical de Natal intitulado “Do Berço à Cruz”. O evento foi realizado no Auditório Nepomuceno Abreu, em Curitiba, e teve participações especiais da Orquestra Teen CAAR e do Coral Vivace, ambos também do Colégio Adventista.

O repertório contou com clássicos natalinos e releituras inéditas, com arranjos exclusivos escritos e gravados pelo professor de artes e regente do coral, Daniel Derevecki.

“Esse musical foi a coroação de um ano incrível para o Coral Teen, que fez 12 apresentações, gravou um videoclipe inédito, lançou três singles no Spotify e teve mais de 48 mil visualizações em vídeos no Instagram. Além dos reconhecimentos públicos, como a Moção de Aplausos da Câmara de Vereadores em junho, e o Destaque Artístico do Troféu Melhores do Ano em dezembro”, declarou Derevecki.

A programação contou com dois atos, sendo o primeiro composto por 7 músicas, onde o Coral Teen CAAR se apresentou sozinho, com diferentes solistas, todos do próprio Coral. O segundo ato contou com mais 5 músicas, dessa vez com a participação do Coral Vivace e a Orquestra Teen CAAR.

O evento foi filmado pela equipe da Take 11 Produções, e será lançado no dia 20/12, às 19h30, pelo canal do Coral Teen CAAR no YouTube (https://www.youtube.com/@coralteencaar). “Estaremos ao vivo, respondendo os comentários e interagindo com o público durante a estreia do vídeo”, comenta o professor.

Foto: Eduardo Kobora / Divulgação

Victória Malinowski