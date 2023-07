Coral Vivace retorna após quase 10 anos de inatividade

Os moradores de Araucária receberam não apenas uma, mas três excelentes notícias durante um evento realizado no dia 1º de julho, que contou com a participação do Coral Vivace, do Coral Teen Caar e da Orquestra Teen Caar, projetos desenvolvidos pelo Colégio Adventista Araucária. Uma das novidades foi o memorável retorno do Coral Vivace, após quase 10 anos de inatividade.

Fundado oficialmente no ano de 2009, o coral estava sem realizar apresentações desde 2014, porém nesse período, continuou executando alguns projetos como as gravações dos CDs “Sons de Natal” (2011), em parceria com o EuKanto Coral, da Escola Adventista; e “Cristo, Minha Música” (2013). Além disso, lançou um videoclipe em 2013 da música “Amor de Pai”, parte do CD “Cristo, Minha Música”. Todos esses trabalhos estão disponíveis no YouTube e nas plataformas digitais.

O Coral Vivace, que atualmente funciona em parceria com o Colégio Adventista de Araucária, é um projeto de extensão que atende alunos, pais de alunos, funcionários e a comunidade em geral, onde a formação atual conta com mais de 60 integrantes de várias faixas etárias. O Instagram do Coral Vivace é @coralvivace.caar.

Outra novidade é o lançamento do primeiro single do Coral Teen Caar, intitulado “Sim, Me Salvou”, que está disponível nas plataformas digitais e também em um videoclipe no canal do coral no YouTube. O grupo iniciou durante a pandemia, com ensaios feitos remotamente, contando com a presença de 20 coristas. Hoje, com seus 90 integrantes, o projeto envolve alunos do Ensino Fundamental (6° a 9° anos) e Ensino Médio.

O Coral Teen Caar já é conhecido na cidade devido as suas apresentações, que foram além dos portões do colégio. No ano passado o coral apresentou o musical “Uma Noite em Hollywood”, no Teatro da Praça, com releituras de temas de filme, em um evento aberto ao público. No último dia 13/06, na Câmara Municipal, recebeu uma Moção de Aplausos proposta pelo vereador Eduardo Castilhos e aprovada por unanimidade.

E não pensem que as novidades param por aí, a agenda dessa galerinha está super lotada. Um musical de Natal, escrito exclusivamente para o coral, já está marcado para o final deste ano, no Auditório Nepomuceno Abreu, em Curitiba.

Orquestra Teen Caar

Além dos projetos dos corais, uma orquestra também foi formada há cerca de dois meses e teve sua estreia oficial no dia 1º de julho. A Orquestra Teen Caar envolve alunos do Ensino Fundamental (6° e 9° anos) e Médio do Colégio Adventista. Ao todo são 12 músicos, tocando os seguintes instrumentos: violino, violoncelo, saxofone e trompa. O Instagram da Orquestra é @orquestrateencaar.

Os três projetos são dirigidos pela mesma pessoa, Daniel Derevecki, regente e produtor musical dos grupos. Todo o repertório é escrito e gravado por ele, sendo exclusivo para os corais e a orquestra. “Esse é o diferencial artístico do projeto, porque as músicas são feitas pensadas para as características musicais de cada um dos grupos, em outras palavras, é como se fosse uma roupa feita sob medida”, declara.

Daniel é bacharel em Música Popular pela Universidade Estadual do Paraná e mestre em Música pela mesma instituição. Atualmente faz Doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná, na linha de Arte, Memória e Narrativa, pesquisando crítica de música popular na imprensa da década de 1970. Possui também licenciatura em Artes Visuais e, além da atividade de maestro, também leciona Arte para os anos finais do Ensino Fundamental e Médio.

O diretor do Colégio Adventista, Ademilson Santana Cruz Filho, disse que está muito feliz com a publicação desses projetos musicais. “É gratificante ver nossas crianças e jovens participando desses projetos, que tanto contribuem com a socialização e estimulam seu desenvolvimento”, afirmou.

Edição n.º 1371.

VICTÓRIA MALINOWS