Coronel Antonio Xavier e entorno da praça da Igreja Matriz passarão por obras de melhorias nos próximos dias

Foto: Carlos Poly

Em continuidade aos trabalhos de recapes asfálticos realizados na cidade, e que recentemente foram feitos em trechos da Avenida Dr° Victor do Amaral, a Prefeitura anunciou na tarde desta quarta-feira, 1° de setembro, que mais dois trechos no Centro estarão em obras nos próximos dias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), parte da rua Coronel João Antônio Xavier, entre o banco Santander e a loja Havan, receberá o recape no domingo, 5. Já o entorno da praça Dr. Vicente Machado (Igreja Matriz) estará em obras ao longo da próxima semana, no entanto, a fresagem já foi iniciada nesses locais. Portanto, os trechos serão interditados momentaneamente.

O trabalho de recape é indicado em trechos em que o asfalto apresenta algum grau de comprometimento (fissuras, infiltrações, abaulamentos). Desta forma, a nova capa asfáltica é feita para evitar prejuízos na base do asfalto. Consciente de que tratam-se de locais de alto fluxo de veículos, a PMA pede a compreensão da população, visto que esta é mais uma melhoria para os araucarienses.

Texto: PMA e Redação