Corpo de Bombeiros alerta para os riscos de acidente com fogos de artifício

É tradição usar fogos de artifício na virada do ano, porém a prática requer alguns cuidados para evitar que acidentes graves aconteçam. É por isso que o Corpo de Bombeiros de Araucária costuma reforçar nessa época a orientação para que a população tome os devidos cuidados para evitar queimaduras e, em casos mais extremos, cegueira, mutilação e incêndio. Nesse período de festas, também há uma preocupação maior da corporação com relação aos choques elétricos e acidentes causados pelo excesso de álcool.

Uma das recomendações é que as pessoas que forem manusear os fogos de artifício não devem ingerir bebidas alcoólicas. Também não permitir que crianças manuseiem os fogos; sempre comprar fogos em lojas com o certificado do Corpo de Bombeiros e com a liberação da DEAM (Delegacia de Armas e Munições); sempre que possível adquirir os fogos que estão equipados com bases de apoio ou suportes para serem instalados e disparados do chão; evitar soltar os fogos “na mão”, sempre usar extensores, suportes e luvas quando possível; ler e seguir as instruções nos rótulos das embalagens; cuidado para não soltar fogos embaixo de árvores ou fiações elétricas.

“Outro cuidado que devemos ter a todo momento, mas em especial nas festas de fim de ano, é em relação aos choques elétricos. Não devemos utilizar os chamados ‘T’ para ligar vários aparelhos na mesma tomada, principalmente se vai adicionar a iluminação (pisca-pisca) da sua árvore de Natal; se tiver crianças em casa, utilize protetores de tomada; quando for efetuar reparos, chame um profissional e sempre desligue a energia diretamente no quadro de distribuição; desligue o chuveiro para mudar a chave seletora de posição; em casos de acidentes em que uma pessoa está em contato com a fiação da rede elétrica, nunca tentar retirá-la sem antes desligar os disjuntores, pois o socorrista pode passar a ser uma segunda vítima no local”, recomenda o Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, no último ano não foram registrados acidentes com fogos de artificio em Araucária, mas a corporação ressalta que geralmente neste tipo de situação as pessoas acabam buscando atendimento diretamente nas UPAs.

Estatísticas

Nos últimos dois anos o Corpo de Bombeiros de Araucária atendeu sete situações de queimaduras, sendo 5 no período de 04/12/2021 a 04/12/2022 (nenhuma por fogos de artifício) e 2 entre 04/12/2022 a 04/12/2023, ambas causadas por óleo quente.

Também entre 04/12/2021 a 04/12/2022 os bombeiros atenderam 4 situações de choque elétrico e 1.186 acidentes de trânsito em geral. No período de 04/12/2022 a 04/12/2023 foi apenas um caso de choque elétrico e 577 acidentes de trânsito.

A corporação reforça ainda que as comemorações de final de ano podem ser repletas de momentos felizes que ficarão guardados na memória de todos os familiares, para isso, nunca misturem álcool e direção. Para prestar socorro em qualquer dessas situações ligue 193 (Corpo de Bombeiros) e 192 (Samu).

