O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) faz um alerta à população sobre as novas diretrizes internacionais de atendimento a vítimas de engasgo. A American Heart Association (AHA), instituição de referência mundial em protocolos de primeiros socorros, atualizou em outubro deste ano suas recomendações para situações de obstrução das vias aéreas.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Araucária, o protocolo de desengasgo atualizado, especialmente para bebês (menores de 1 ano), envolve a alternância de cinco pancadas firmes nas costas, com cinco compressões torácicas, realizadas com a base da palma da mão. “A mudança principal foi na compressão torácica, que agora é feita com a palma da mão, e não mais com dois dedos como no protocolo anterior. Para crianças maiores de 1 ano e adultos, o protocolo agora também começa com cinco pancadas nas costas, seguido por cinco compressões abdominais (manobra de Heimlich)”, explica.

COMO DEVO PROCEDER

Para bebês (menores de 1 ano): posicione o bebê de bruços sobre o antebraço, mantendo a cabeça mais baixa que o corpo. Dê cinco pancadas firmes entre as escápulas, usando a base da palma da mão. Em seguida, vire o bebê de barriga para cima e aplique cinco compressões torácicas firmes no centro do peito. Continue alternando as pancadas e compressões até que o objeto seja expelido ou o bebê perca a consciência.

Para crianças maiores de 1 ano e adultos – Verifique a obstrução. Confirme se a vítima não consegue tossir, falar ou respirar. Dê cinco pancadas nas costas. Posicione-se atrás da vítima (ou incline-a ligeiramente para frente) e aplique cinco pancadas firmes nas costas com a base da palma da mão.

Faça cinco compressões abdominais: Se as pancadas não resolverem, use a manobra de Heimlich, que consiste em cinco compressões abdominais com o punho posicionado acima do umbigo e abaixo do osso do peito.

Continue alternando cinco pancadas nas costas com cinco compressões abdominais até que o objeto seja expelido ou a vítima desmaie.

PONTOS IMPORTANTES

*Confirme o engasgo: É essencial verificar se o engasgo é real (a pessoa não consegue tossir, chorar ou respirar) antes de intervir.

*Não use a manobra de Heimlich em bebês: As compressões abdominais são perigosas para bebês e devem ser evitadas.

*Não procure o objeto na boca: Não coloque a mão na boca do bebê se o objeto não estiver visível, pois você pode empurrá-lo mais para dentro.

*Procure ajuda médica: Após o procedimento, a pessoa engasgada deve ser avaliada por um médico, mesmo que o objeto tenha sido expelido, pois pode haver lesões.

