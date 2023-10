Corpo de homem encontrado debaixo de viaduto no Thomaz Coelho foi identificado

A Delegacia de Polícia de Araucária já identificou o corpo do homem que foi encontrado morto debaixo de um viaduto na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Thomaz Coelho, próximo à empresa Cassol. Trata-se de Marcel Alves da Silva, 41 anos, cujo endereço mais recente é de Curitiba.

Segundo a Delegacia de Polícia, a vítima apresentava sinais de perfurações causadas por tiros e seu corpo estava envolto em uma lona. “Não havia cápsulas no local e nem sinais de sangue, o que nos leva a crer que o homem foi morto em outro local e teve seu corpo desovado naquela área. Conforme as investigações, ele é morador de rua e seu último endereço registrado é de um bairro de Curitiba. A vítima também tem um histórico com a polícia”, disse o delegado Erineu Portes.

Edição n.º 1385