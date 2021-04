Corpo de homem encontrado na Represa do Passaúna foi identificado

Foto: Marco Charneski

O corpo do homem que foi encontrado na Represa do Passaúna, na rua Francisco Knopik, na manhã desta quarta-feira, 7 de abril, já foi identificado. Trata-se do autônomo Antonio Carlos Koziol, de 46 anos. As causas do afogamento ainda não foram divulgadas, o que se sabe é que o corpo de Antonio, conforme análise feita pela Criminalística ainda no local, não apresentava marcas ou sinais de violência.

Quem encontrou o corpo foi um pescador. Ele viu algo boiando na margem do lago, e decidiu se aproximar para conferir. O resgate foi feito pelo Grupo de Operações de Socorro Tático – GOST, do Corpo de Bombeiros. A Guarda Municipal de Araucária atendeu a ocorrência.