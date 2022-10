Corpo de homem esquartejado e queimado é encontrado no bairro Passaúna

Na manhã desta terça-feira (11/10), a Guarda Municipal de Araucária encontrou o corpo de um homem, com suspeita de ter sido esquartejado e queimado, na Rua Lourenço Jankowski, no bairro Passaúna. A GM relatou que recebeu uma denúncia anônima no final da tarde de ontem (10), de que populares teriam visto cães carregando partes que pareciam ser de um corpo humano, próximo ao local onde vivia um morador de rua. Uma equipe iniciou as buscas no local, mas a noite caiu e como estava bastante escuro, suspendeu as buscas.

A incursão foi retomada na manhã de hoje e após uma varredura, o corpo, ou melhor, partes do corpo, foram localizadas espalhadas pelo mato. A Polícia Científica foi acionada para recolher o material genético, que poderá levar a uma possível identificação da vítima. Há suspeitas de que o corpo seja mesmo do morador de rua que vivia naquele terreno e que está desaparecido há mais de duas semanas. Ele era bem conhecido por moradores por estar sempre circulando pelas ruas, acompanhado de muitos cães.