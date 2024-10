Corpo de homem executado na represa do Passaúna permanece sem identificação

Na tarde de domingo (06/10), o corpo de um homem executado com tiros de arma de grosso calibre foi encontrado por um popular na Rua Dionísio Gembaroski, perto do vertedouro da Represa do Passaúna, no bairro Capela Velha. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e disse que a vítima foi atingida por disparos na região do tórax, braço direito e perna esquerda.

Próximo ao corpo, foram encontradas três cápsulas de espingarda calibre 12, que muito provavelmente tenha sido a arma utilizada no crime. O local foi devidamente isolado para preservar os vestígios, enquanto a Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para os procedimentos periciais e a remoção do corpo.

O homem ainda não foi identificado, e segundo a Polícia Civil, tudo leva a crer que se trata de um morador de Curitiba, que foi assassinado em Araucária. As investigações seguem, no sentido de identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias que levaram ao homicídio.

Foto: Google Street View.