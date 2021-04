Corpo de jovem é encontrado com marcas de tiros na área rural de Taquarova

Foto: Marco Charneski

O corpo de um jovem, aparentando ter entre 18 e 20 anos, foi encontrado no final da tarde de hoje na rua Adão Dibas, na área rural de Taquarova, com várias marcas de tiros. Populares procuraram a Polícia Militar e informaram que tinha visto um corpo caído nos fundos de um depósito de areia e pedras que pertence à Prefeitura. A equipe no local, constatou que a vítima estava sem vida. O rapaz trajava bermuda verde, camiseta azul escuro, estava descalço, usava aparelho nos dentes, brinco pequeno na orelha esquerda e o braço esquerdo era coberto por uma tatuagem na cor escura.

Segundo a PM, o corpo estava enrijecido, e parte das costas estava no chão. O jovem tinha marcas de tiros na barriga, peito e braço esquerdo. A vítima estava há cerca de três metros do início de uma área de mata. Também não havia sinais de veículo no local, nem cápsulas de arma de fogo.

A cena do crime foi isolada e a PM acionou a Criminalística. De acordo com análise preliminar feita pelo perito, o jovem foi morto no local, com disparos pelas costas. O Instituto Médico Legal fez o recolhimento do corpo, que ainda não foi identificado. O assassinato passa a ser investigado pela Delegacia de Polícia de Araucária.