Corpo em carro carbonizado na área rural de Araucária pode ser de mulher desaparecida de Curitiba

A Delegacia de Araucária já tem pistas sobre a possível identidade do corpo encontrado carbonizado dentro de um veículo Peugeot prata, também destruído pelo fogo, na manhã de sábado (01/09), na área rural do Tietê. A suspeita é de que a vítima seja uma mulher, moradora de Curitiba, que estaria desaparecida desde a madrugada de sábado, quando teria se comunicado com a filha pela última vez, por volta da 1h25.

Segundo a DP, após fazer a ligação, a mulher teria deixado o celular carregando em casa, depois teria embarcado em seu carro e saído sozinha, conforme mostraram imagens de câmeras de segurança. “Este carro encontrado queimado em Araucária estaria sendo usado por esta mulher desde março deste ano, o que leva a polícia a suspeitar que o corpo seria mesmo dela. Conforme apontaram as investigações, este veículo já teria passado por vários donos antes de chegar a esta mulher, no entanto, ela seria a última proprietária”, disse o delegado Erineu Sebastião Portes.

Ainda de acordo com o delegado, somente o resultado do exame de DNA, o qual deverá ser concluído nas próximas semanas, poderá confirmar a identidade da vítima.

