Um corpo foi encontrado no dia 15 de janeiro, no Rio Barigui, na divisa entre Araucária e Curitiba. Uma equipe da Via Araucária estava realizando o reforço da estrutura das vigas da ponte, quando acabaram encontrando o cadáver parcialmente submerso na água.

Rapidamente foram acio­nados os órgãos competentes, como Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Científica. De acordo com informações preliminares, o corpo aparentava estar há pouco tempo no local.

Segundo o delegado da Polícia Civil Felipe Martins, ainda não há a identificação do cadáver e a determinação da causa. O corpo permanece na sede do Instituto Médico Legal (IML) e as diligências prosseguem para esclarecer o fato.

Edição n.º 1499.