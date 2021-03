Corpo enrolado em cobertor é encontrado por moradores no bairro São Miguel

Compartilhe esta notícia:

Foto: Marco Charneski

Populares que caminhavam na tarde desta quarta-feira, 10 de março, pela rua João Mikosz, localizada no bairro São Miguel, acabaram encontrando um cadáver às margens da via, enrolado em um cobertor. Segundo informações preliminares, o corpo é do sexo masculino, teria por volta de 25 a 30 anos. A vítima estava de camiseta preta, bermuda azul, possui tatuagens visíveis pelo corpo, é morena e careca.

A Guarda Municipal atendeu a ocorrência, e aguardou a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para recolhimento do corpo e a Policia Criminalística, que deu sequência a investigação do caso. Ainda não há identificação do corpo encontrado. Em breve mais informações na página do Jornal O Popular.