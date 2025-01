Corpo tatuado com nomes “Maria Eduarda e Estefanny” segue sem identificação e DP pede ajuda da população

A delegacia de Polícia Civil de Araucária pede ajuda da população para identificar um homem que foi encontrado morto na área rural de Lagoa Suja.

De acordo com as informações oficiais, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de um achado de cadáver em um açude. A equipe acionou o Corpo de Bombeiros, que foi até o local e retirou o corpo que estava na água.

Foi confirmado que se tratava de um homem, e o cadáver estava em um avançado estado de decomposição, não sendo possível identificar a causa da morte. Ele possui tatuagens em ambos os braços, sendo no braço esquerdo com os dizeres ‘Estéfany, filha eu te amo’, e ‘Maria Eduarda, filha eu te amo’ no braço direito.

O homem não estava com documentos e não havia testemunhas no local para prestar depoimento. A pessoa que reconhecer as tatuagens deve entrar em contato com a delegacia de Polícia Civil de Araucária pelo número (41) 3641-6000.