Corra que ainda dá tempo! Hoje (28) é o último dia para visitar a 32ª Feira do Peixe Vivo

Nesta quinta-feira (28/03) é o último dia da 32ª Feira do Peixe Vivo de Araucária – o evento começou ontem (27). Por isso, quem ainda não foi até o Parque Cachoeira comprar pescados para preparar aquele prato especial na Sexta-feira Santa, deve se apressar. O evento acontece das 10 às 22h, com entrada gratuita.

Esse ano a feira conta com 20 barracas de piscicultores e muitas outras atrações, como uma praça de alimentação com cerca de 20 food trucks e um amplo espaço coberto com 50 stands, onde são comercializados produtos artesanais de Páscoa, hortifrutis e opções de comidas rápidas.

Entre as espécies de peixes que estão sendo comercializadas estão tilápias, bagres, jundiás, pacus e carpas. Vale lembrar que os preços serão tabelados: carpas (capim, cabeçuda, húngara) e bagre africano a R$ 18,00/kg, tilápia a R$ 19,00/kg, jundiá e catfish a R$ 23,00/kg. O valor das demais espécies fica a critério de cada produtor.

E pra você que pretende ir até o Parque comprar peixes, é importante levar uma caixa térmica ou gelo, a fim de garantir a manutenção da temperatura e o transporte adequado dos mesmos.

Mais atrações

Também estão na feira o Espaço do Empreendedor e alguns bancos, atendendo o público das 10h às 17h. As equipes disponibilizam serviços aos MEIs e empresas de demais portes, além disso, está presente o Escritório de Compras Públicas e também uma Feira de Crédito, com a participação da Fomento Paraná, SICOOB e Cresol, que são bancos conveniados do Fundo Garantidor.

Ainda junto à feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), ocupa um espaço onde realiza a aplicação de vacinas contra Covid-19 e influenza aos públicos prioritários.

Simultaneamente ao evento, está acontecendo no Parque Cachoeira a exposição de dinossauros gigantes, que ficará aberta até 31 de março, e a Feira de Adoção de Cães, que encerra hoje (28).