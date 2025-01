Corrida celebrará aniversários de Araucária e da Valmet. Saiba como participar

No próximo dia 16 de fevereiro, Araucária vai sediar a 1ª Corrida das Indústrias, no último dia das comemorações pelos seus 135 anos. A prova terá patrocínio master da multinacional finlandesa Valmet, que comemora 65 anos no Brasil e presenteou a cidade com o evento. A corrida terá a largada e a chegada no Parque Cachoeira, e será disputada em dois percursos – de 5 e 10 km.

No primeiro percurso poderão se inscrever homens e mulheres com 16 anos completos ou mais. Para os 10 km as inscrições envolvem ambos os sexos, sem limite de idade. A organização lembra que em ambos os casos, os jovens com menos de 18 anos só podem se inscrever com autorização expressa dos pais ou responsáveis, conforme a regulamentação da Confederação Brasileira de Atletismo.

As crianças e adolescentes também vão poder participar da corrida, em circuitos separados por faixa etária: cerca de 100m para crianças de 4 a 6 anos, 200m para corredores de 7 e 8 anos, 400m para 9 e 10 anos, 600m para 11 e 12 anos e 800m para a faixa dos 13 e 14 anos. Também haverá uma categoria para atletas com deficiência, que vão largar 5 minutos antes da largada geral, prevista para as 8 horas. A prova terá duração máxima de 1h30, e os três primeiros colocados de todas as categorias vão receber troféus. Além disso, todos os corredores regularmente inscritos que completarem a prova ganharão medalhas de participação.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até as 23h59 do dia 10 de fevereiro, no site www.ticketsports.com.br, ou até que seja atingido o número máximo de participantes: 2 mil. Os participantes vão receber um “Kit do Corredor”, composto por no mínimo um número de peito com chip de cronometragem e uma camiseta de manga curta, que deverá ser retirado em local a ser definido e informado no perfil oficial da Associação Recreativa Sportion no Instagram (@agencia_sportion) e na plataforma Ticket Sports. Para receber o kit, o corredor deve apresentar um documento com foto.

Incentivo ao esporte

A Corrida das Indústrias deve inaugurar um calendário municipal de corridas de rua, que terá pelo menos outros quatro eventos. Essa é a ideia do novo secretário de Esporte e Lazer, Everson Ribeiro: “Temos muitos praticantes de corrida de rua em Araucária, muita gente em busca de uma melhor qualidade de vida, é uma demanda que cresce a cada dia. Já tínhamos a ideia de realizar um circuito municipal de corridas para esse público, e nada melhor do que fazer a primeira no aniversário da cidade”, destacou.

Edição n.º 1449.