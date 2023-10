Corrida da GM que acontece neste sábado afetará o trânsito na cidade

A cidade de Araucária se prepara para um evento esportivo que promete agitar o fim de semana, neste sábado, o Parque Cachoeira será o ponto de partida para a Corrida da Guarda Municipal, um evento que busca promover a saúde e o bem-estar dos participantes. Com percursos de 5 e 10 quilômetros, a corrida promete desafiar atletas e entusiastas da região.

No entanto, para garantir a segurança dos corredores e minimizar qualquer transtorno para a comunidade, algumas alterações no trânsito serão necessárias durante o evento. A largada está marcada para as 20:00 horas, saindo do Parque Cachoeira e seguindo pela Avenida Arquelau.

Para os motoristas que trafegam pelo lado direito da pista, o percurso da corrida não causará interrupções. Os ônibus também continuarão seu trajeto normalmente. No entanto, para os veículos que estiverem no lado esquerdo da pista, haverá bloqueio até a rotatória do Pedroso, próximo ao Campo do Costeira.

Neste ponto, ocorrerá a divisão dos percursos de 5 e 10 quilômetros, os corredores do percurso de 5 km seguirão em direção ao Açougue Pedroso e chegarão ao semáforo da Vicente Zapson com a Manuel Ribas, próxima ao UPA. Enquanto isso, os participantes do percurso de 10 km seguirão na direção de Minas Gerais e entrarão no Jardim Galha Azul. Posteriormente, eles encontrarão os corredores do percurso de 5 km novamente na interseção da Vicente Zapson com a Manuel Ribas.

Embora no início da largada, o trânsito possa ficar um pouco tumultuado, a expectativa é de que isso dure apenas cerca de 10 minutos. O Departamento de Trânsito estará presente para regular o fluxo de veículos e garantir a segurança de todos.

Ao longo do percurso, haverá bloqueios rápidos na Rua Beija-Flor, no Costeira, na Begônia, na Costa e Silva, todos supervisionados pela Guarda Municipal, que prestará assistência aos atletas. Espera-se um transtorno de 5 a 10 minutos em intervalos, permitindo a liberação do trânsito sempre que não houver corredores passando.

Além disso, serão realizados bloqueios rápidos na interseção da Vicente Zapson com a Manuel Ribas e na rotatória do Maranhão. Os corredores, ao passar pela rotatória, retornarão ao parque pela esquerda. Assim, embora possa haver pequenos transtornos, o Departamento de Trânsito garantirá que o fluxo de veículos seja liberado normalmente.