Corrida das Indústrias espera atrair cerca de 2 mil participantes: Corra e faça sua inscrição!”

Uma corrida que promete movimentar o setor esportivo de Araucária está marcada para o dia 16 de fevereiro (domingo). Será a 1ª edição da Corrida das Indústrias, patrocinada pela Valmet, que este ano celebra 65 anos de presença no Brasil. A corrida tem como objetivo promover saúde, bem-estar e integração entre colaboradores, suas famílias e os moradores da cidade, que poderão participar em três modalidades: 5 km, 10 km e a Corrida Kids.

As inscrições poderão ser feitas pelo site www.ticketsports.com.br, até às 23h59 do dia 10 de fevereiro de 2025 (segunda-feira), ou antes, caso seja atingido o limite de participantes. A competição será supervisionada pelo Departamento de Trânsito e pela Guarda Municipal, para garantir a segurança no deslocamento dos atletas nas rotatórias, cruzamentos e semáforos.

A expectativa é de que cerca de que duas mil pessoas participem da corrida. O evento começará às 8h da manhã, um horário mais flexível do que as corridas tradicionais. “É uma excelente oportunidade para os moradores correrem pela cidade, sem precisar se deslocar para outras localidades, e ainda celebrar o aniversário de Araucária. Além disso, o valor da inscrição está bastante acessível”, destaca Marcos Pinheiro, CEO da Sportion, empresa responsável pela organização do evento.

A inscrição é R$ 50 mais 1kg de alimento, valor reduzido viabilizado graças a uma parceria com a Valmet. Pedro Paciornik, diretor de Estratégia, Qualidade e Marketing da multinacional finlandesa na América do Sul, reforça a importância da iniciativa: “Neste ano, a Valmet celebra 65 anos no Brasil. Apoiar essa corrida é uma maneira de presentear a cidade e proporcionar aos araucarienses a oportunidade de conhecer nossa empresa, especialmente aqueles que ainda não tiveram contato com a Valmet”, ressalta.

O atleta amador Eudes C. Erdeman também está confiante na sua participação. “A empresa organizadora tem know-how na área, então acredito que a corrida será bem estruturada. Além disso, o valor da inscrição está excelente, especialmente considerando que eventos desse porte costumam ser o dobro do preço”, compara.

Premiações

De acordo com o regulamento, os corredores receberão um “Kit do Corredor”, que inclui número de peito com chip de cronometragem e uma camiseta de manga curta. Todos os participantes que completarem a prova serão premiados com uma medalha, que será entregue ao final do evento. E os três primeiros colocados em todas as categorias vão receber troféus.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail comunicacao@sportion.com.br ou via WhatsApp (41) 99151-4110, com prazo de resposta de até 48 horas.