Costeira 50tinhas e 60tinhas vencem adversários na 4ª rodada do Campeonato da Amizade

No sábado (29/03) as equipes veteranas do Costeira FC entraram em campo para cumprir os jogos da quarta rodada do Campeonato da Amizade 2025. Os dois times venceram seus adversários e estão no G4 em suas respectivas tabelas de classificação.

Em mais um jogo movimentado, a equipe do 50tinhas venceu o Arbesc de Curitiba. Na metade do primeiro tempo, o centroavante estreante Burbello abriu o placar para o Costeira, finalizando de cabeça uma bola de escanteio muito bem cobrada pelo zagueiro Porva. No segundo tempo, após uma bela troca de passes pelo meio campo, o camisa 10 Ailton disparou um torpedo que foi parar na gaveta do goleiro adversário, fechando o placar em 2X0.

Com a quarta vitória seguida, o Costeira se mantém em 2º lugar na competição, atrás do Roça Grande pelos critérios técnicos, ambos com 12 pontos. Na quinta rodada o 50tinhas jogará com o Real Solidário de Curitiba, em busca do 1º lugar na classificação. A partida acontece no Estádio José Jarek, em Campo Magro.

Já a equipe do 60tinhas, que folgou na rodada passada, entrou em campo e bateu a forte equipe do Vila Fany por 3X1, com dois gols do artilheiro Beto. Ele abriu o placar cobrando pênalti e depois fez mais um gol com seu oportunismo, ambos no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe voltou a marcar com Izan, fazendo 3X0. No final do jogo o Vila Fany fez seu gol de pênalti, dando números finais a partida.

Com a vitória, o 60tinhas continua em 2º lugar com 9 pontos, ficando atrás do Combate Barreirinha que tem 12 pontos, mas com 1 jogo a mais que o Costeira. No próximo sábado (05/04), às 8h45, acontecerá o clássico da cidade, pela quinta rodada do campeonato, onde Costeira e Araucária se enfrentarão no Centro Esportivo Costeira.

O presidente dos times do Costeira 50tinhas e 60tinhas, Marcelo Martins, parabenizou os dois grupos pelo belo início de campeonato. “Parabenizo a todos os participantes dos dois times, pelas belas campanhas que estão fazendo. Tenho certeza que se continuarem jogando assim, com muita humildade e a ajuda de Deus, poderemos chegar longe esse ano”.

