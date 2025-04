Costeira 50tinhas e 60tinhas vencem na rodada e seguem na vice-liderança do Campeonato da Amizade

O Estádio Arena José Jarek, em Campo Magro, foi palco de mais um jogo do time 50tinhas do Costeira FC, que enfrentou a forte equipe anfitriã do Real Solidário e venceu por 1X0. O confronto foi válido pela quarta rodada da Copa da Amizade e aconteceu no sábado (05/04).

Em um jogo bem disputado e de muita movimentação, o Costeira se sobressaiu pela boa organização e competitividade. Por volta dos 25 minutos do primeiro tempo, através de uma cobrança magistral de falta do camisa 10 e capitão Ailton, o time abriu o placar. Após o gol, o jogo continuou truncado e muito pegado, com muitas faltas, cartões amarelos e poucos lances que pudessem alterar o placar, que fechou em 1X0 para o bicampeão Costeira.

Com mais este resultado positivo, o Costeira segue 100% na competição e na 2ª colocação do campeonato, com 15 pontos, atrás do Roça Grande de Colombo, que também venceu na rodada e chega a mesma pontuação, mas continua em 1º lugar pelo saldo de gols, 7 a mais que o Costeira.

Na quinta rodada, que acontece no sábado (12/04), o Costeira receberá em casa o Gapar de Araucária. A partida será às 9h45, no Centro Esportivo Costeira.

60TINHAS

Pelo mesmo campeonato, na categoria 60tinhas, o Costeira recebeu em casa o Araucária, para mais um clássico da cidade, valendo pela quarta rodada. O artilheiro Beto, do Costeira, estava inspirado mais uma vez e aos 5 minutos do primeiro tempo abriu o marcador, vindo a ampliá-lo aos 12 minutos, fazendo 2X0 em cima do Araucária, mostrando que o jogo não ia ser fácil para o adversário.

Com o time bem postado e com seu meio campo circulando bem a bola, aos 32 minutos o meia Godoy fez 3X0, e desta forma o Costeira foi para o intervalo com folga no placar. No segundo tempo, o líder no placar administrou bem o jogo e ainda ampliou o resultado com seu volante Marquinhos, que após cobrança de pênalti, fechou a partida em 4X0.

A equipe 60tinhas continua invicta, com 100% de aproveitamento em 4 jogos, com 4 vitórias e 12 pontos. Com isso, se mantém no 2º lugar da competição, atrás do Combate de Curitiba, que tem 15 pontos, mas com um jogo a mais que o Costeira.

O próximo jogo será fora de casa, no sábado (12), contra a equipe do Vila Hauer.

